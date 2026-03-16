女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１７日に、第１１７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）なぜか帝大に行かず、ミルクホールにいるヘブン（トミー・バストウ）。いったいヘブンはそこで何をしているのか？翌朝、ヘブンが実はミルクホールに通い詰めているとは思いも知らないトキ（郄石あかり）や家族たち。しかし、