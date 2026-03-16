巨人の戸郷翔征投手が１６日、ジャイアンツ球場で行われた先発練習に参加。登板予定の１７日・ヤクルト戦（東京ドーム）に向け、ノックやダッシュなどで調整を進めた。前回登板の１１日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）は３回５安打３失点。あすが今季３度目の実戦登板となる。キャンプからリリースポイントを下げるなどフォーム改造に取り組んできており「試合でやってみて打者の反応もわかったけど、持続的にやろうとする