記事ポイント2026年3月に青森県教育委員会67校・約23,000名の生徒へ導入Web出願システムは2027年度入試から稼働予定文科省標準モデル準拠のパブリッククラウド型校務支援 青森県の県立中学校・高等学校・特別支援学校で使う校務と出願の基盤が、クラウド前提で一体化されます。教職員の入力作業や確認作業の重複を減らし、学校現場の時間を授業と生徒対応へ戻しやすくなる取り組みです。導入は2026年3月に開始され、2027年度