日本ハムの金村尚真投手が１６日、準々決勝で敗れたＷＢＣ日本代表投手陣に感謝の思いを語った。ベネズエラ戦をテレビ観戦した金村は「僕らが経験できないような緊張感だったり、いろんなものを背負ってあの舞台に立っている。簡単なことではないと思いますし、やっぱり一番は（日本を）代表して戦ったんで、胸張って帰ってきて欲しいですね」といたわった。画面越しでも伝わってきたのは、ベネズエラのファンとチームがつく