俳優の若葉竜也が、17日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 夫婦の財産の落とし穴スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】ゲストの話に聞き入る新レギュラー・松島聡バラエティー番組初出演となる若葉は、笑福亭鶴瓶から「街で声かけられるやろ？」と話を振られ、「買い物に行った時に、写真撮ってください」と声をかけられた時の出来事を回想する。さらに、「iPadを持って家から出ようと思った