俳優の吉岡里帆が、17日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 夫婦の財産の落とし穴スペシャル』（後9：00〜後9：54）に出演する。【番組カット】ゲストの話に聞き入る新レギュラー・松島聡家具が趣味と語る吉岡は「すごく素敵な家具屋さんを見つけて」入店した店での出来事を告白する。憧れの名作家具が並びその破格の値段に大興奮の吉岡は、購入を決意し、念のため店員に値段を確認。超恥ずかしい勘違いをしていたこと