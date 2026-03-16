フリーアナウンサーの神田愛花（45）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。一度も口にしたことがなかった食べ物を明かした。今回は、お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気の料理企画を実施。「魚肉ソーセージ洋風包み焼き」を作ることになると、神田は「魚肉ソーセージ食べたことないんですよ今まで」と告白した。出演者からは「食べたこと絶対あるよ」「お弁当に入ってる」との声が。しかし、神田は