お笑いコンビ・ロッチの中岡創一が16日、自身のXを更新。“人気芸人”のマイアミ入りを伝えた。【写真あり】今こそ現実逃避を…ロッチ中岡が人気芸人のマイアミ入りを報告中岡は、出川哲朗とともにWBC観戦のためにマイアミを訪問。日本時間15日、侍ジャパンが惜しくもベネズエラに敗戦してしまったが、渡辺謙が自身のインスタグラムで“残念会”のランチとして、出川、中岡との写真をアップしていた。そんな中岡はこの日「飯