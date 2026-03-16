米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（54）が16日、自身のインスタグラムを更新。中学時代からの“親友”との2ショットを披露した。久保は「中学の塾で出会って40年」と書き出し、元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子との2ショット写真を公開。2人でクルーズ旅のロケへ出掛けたことを明かし、「金沢→韓国・済州島→鹿児島。笑って笑っての珍道中、ぜひご覧ください」と、出演番組を告知した。