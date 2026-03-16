◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシックに出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国と対戦し2-1で勝利して3大会連続の決勝進出を決めた。「3番・右翼」で出場した主将・アーロン・ジャッジ外野手（33）はチームを救うレーザービームを披露するなど再三の好守で貢献した。バットでは5回1死で迎え