レーカーズの八村塁（左）とブルズの河村勇輝＝12日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは15日に第21週が終了し、西カンファレンスで八村塁のレーカーズは5連勝で42勝25敗とし、3位に浮上した。連勝を8に伸ばした昨季王者サンダーは53勝15敗でトップを守った。東カンファレンスで河村勇輝がツーウエー契約を結ぶブルズは27勝40敗の12位。ピストンズは48勝19敗で首位を堅持した。