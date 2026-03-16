ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。春の訪れを実感している様子を投稿しました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「妻の買った菜花が満開になりました〜♡」「このまますんなりと春が来るといいな〜♪」 【ＡＬＳ闘病】津久井教生さんは、「季節の訪れを植物で感じるので