大きなぬいぐるみくらいの大きさだった生後2ヶ月のグレートピレニーズさん。お迎えから約10ヶ月が経過して…同一犬とは思えないほどの衝撃の成長っぷりが話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまうその微笑ましい光景は記事執筆時点で41万回を超えて表示されており、3.2万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：ぬいぐるみサイズだった生後2ヶ月の赤ちゃん犬→10ヶ月後…同じ犬とは思えない『衝