朝になると、自分の洋服をくわえて部屋の中を歩き出すビーグル犬。その先で待っていた“親友”へのやさしい行動が、多くの人の心をあたためています。話題の投稿は記事執筆時点で73万回再生を突破。「可愛いルーティン」「癒される」といったコメントが寄せられました。 【動画：毎朝、自分の服を『ぬいぐるみ』に貸してあげる犬→まるで親友のようで…とんでもなく尊い『日課』】 朝のルーティン Instagram