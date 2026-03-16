明星食品は、今年発売60周年を迎える「チャルメラ」ブランドの袋麺・カップ麺で、「ちいかわ」デザインのパッケージを3月中旬から数量限定で順次出荷する。「ちいかわ」の漫画に「チャリメラ」が登場した縁でコラボがスタート。毎回大反響の「ちいかわ」デザインパッケージは、今回が第4弾となる。対象は「チャルメラ」の「しょうゆラーメン」「宮崎辛麺」「バリカタ麺豚骨」の3フレーバー。それぞれ袋麺5食パック、タテ型カ