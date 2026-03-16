森永乳業は2026年春の新商品として全55品を発売する。新商品の販売目標金額は291億円。主力の「ビヒダス」からは機能性表示食品「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」を投入するなど、成長領域の強化を打ち出す。発表会で大貫陽一社長は、2019年公表の10年ビジョンが最終局面に入ったと説明。「大きな特徴を持ち、利益率の高い企業」を掲げ、ヨーグルトなど重点分野に資源を集中し生産性向上を図る考えを示した。2026年度も