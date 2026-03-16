明星食品は、主力品「一平ちゃん夜店の焼そば」の袋麺タイプを開発し、新商品「一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付 5食パック」を4月6日から東日本エリアで先行発売する。人気の「ソースねり込み麺」「夜店ソース」「からしマヨ」を兼ね備え、フライパン一つの簡単調理で手作り感あるおいしさが楽しめる。事前の試食調査では実に9割以上が購入意向を示した。2月20日に新商品発表会を開き、豊留昭浩社長は「当社が得意とす