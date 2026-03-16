スターフライヤーは、北九州〜台北/桃園線の運航を、9月2日に再開する。北九州発が水・金・日曜、台北/桃園発が月・木・土曜の週3往復を運航する。将来的にはデイリー化を視野に入れる。深夜早朝便として運航するもので、時間帯に合わせた軽食や銘菓、飲み物を提供する見通し。運賃や販売開始時期は、6月ごろに発表を予定している。同路線と名古屋/中部〜台北/桃園線は、2018年10月に開設。両路線ともに、新型コロナウイルスの影響