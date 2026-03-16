イオンリテールは、MVNOサービス「イオンモバイル」で、「イオンモバイル公式アプリ」を3月26日から提供する。Android 8.0以上およびiOS 17以上のデバイスで利用できる。 新たに提供されるアプリは、現在のマイページで好評な部分はそのままに、シェアプランユーザーにも回線ごとの利用状況の確認や設定、手続きをわかりやすくする。シェアプランの回線は利用者の名前と電話番号を色分けし