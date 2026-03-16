◆大相撲▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、東幕下６枚目・延原（二子山）を下手投げで下して、４勝１敗とした。「（取組内容は張れたところから）覚えてない。自分から仕掛けようと思っていた」と振り返った。延原は関取復帰を懸けた先場所の七番相撲で敗れた相手。「先場所負けた相手で悔しい思いをした。悔しさは土俵でしか返せない。勝ち越しが懸かる一番になったのは