フィギュアスケート男子で２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが１６日に自身のインスタグラムを更新し、子どもたちの卒業式に出席したことを明かした。「週末は長男の中学卒業式と長女の卒園式でしたここまで健康に大きく育ってくれた喜びなどいろんな感情が相まって涙涙涙」とつづり、うるんだ瞳でかわいい娘と記念撮影。「次は入学式×２！ランドセル背負ってる長女なんて泣くに決まってる」と今から予告