昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。プロ野球選手からプロゴルファーに転身した故人をしのび、プロ野球界から多くの参列者が追悼した。ソフトバンク球団会長の王貞治氏は「いろんな意味で型破りな人だったから、まさかこんな形で早く旅立ってしまうとは思わなかった。（アカデミーで）若い