大阪府池田市の住宅で4日、76歳の女性が宅配業者を装った男に刃物のようなものを突きつけられ、顔や胸を蹴られた強盗傷害事件で、兵庫県西宮市に住む53歳の自営業の男が逮捕されました。 強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、兵庫県西宮市でマッサージ店を経営する於田義法容疑者（53）です。 警察によりますと、於田容疑者は4日午前11時すぎ、池田市五月丘の住宅に宅配業者を装って訪問し、応対した76歳の女