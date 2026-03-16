大阪府泉大津市の特別養護老人ホームで入所者に暴行を加え、死亡させた罪などに問われた男に対し、大阪地裁は16日、懲役10年の判決を言い渡しました。 起訴状によりますと、泉大津市の特別養護老人ホームの元職員、白井宏次朗被告（33）は2020年12月、入所者の福田功さん（当時89歳）の胸を圧迫し、胸の骨を折るなどして2か月半後に死亡させたほか、翌年3月には別の入所者（当時92歳）の顔も殴ってけがをさせたと