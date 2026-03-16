◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦〇同級４位・増田陸（８回ＴＫＯ）同級１位ノニト・ドネア●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回ＴＫＯで下した同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が１６日、東京・神楽坂の帝拳ジムで会見。元世界５階級制覇王者のレジェンドを撃破してから一夜明け「勝