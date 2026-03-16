3月14日、東京・新宿区にある携帯電話の買取・販売店で緊縛強盗が発生。男2人組が店に押し入り、店長の男性を殴り脅迫。現金約170万円などを奪って逃走しました。『サン！シャイン』は、事件を通報した人物と、被害に遭った店舗の従業員を独自取材。緊縛強盗の一部始終と、犯行のずさんさが見えてきました。「泥棒入った！」拳銃のようなもので脅迫事件が起きたのは、JR大久保駅前の人通りの多い通り沿いにあるビルの一室。事件発