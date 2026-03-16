ノースカロライナ州ロッキーマウントにある「パワーハウス」で講演を行うバンス氏＝13日/Kent Nishimura/Getty Images（CNN）昨年6月、トランプ米大統領がイランの核開発計画をたたく攻撃を命じたわずか数時間後、バンス副大統領は日曜のテレビ番組2本にはしご出演し、作戦の成功を称賛した。バンス氏の言葉は熱烈で、「incredible（信じられない）」あるいは「incredibly（信じられないほど）」という単語を1分足らずの間に4回も