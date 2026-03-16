ＷＢＣ韓国代表のドジャース、キム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）の復帰即安打に韓国メディアが歓喜した。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は１６日、「休息はいらないキム・ヘソン、ＷＢＣからドジャース復帰→１安打１得点１盗塁の活躍…４戦連続ヒット＋打率４割１分２厘の高空飛行」との記事を配信した。カブスとのオープン戦（１６日、アリゾナ・メサスロアンパーク）にキム・ヘソンは「１番・二塁」で出場。７点リードの４