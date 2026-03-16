ソフトバンクの倉野信次チーフ投手コーチ（５１）が１６日、ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」の戦いを終えた松本裕樹投手（２９）の今後の見通しについて言及した。１４日（日本時間１５日）に行われたベネズエラとの準々決勝に敗れた侍ジャパン。救援として１試合に登板した松本裕を含めた国内組は帰国の途に就いた。チームへの合流は１９日が見込まれており、倉野コーチは右腕について「そのあたりから合流する予定になってい