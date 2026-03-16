ケルヒャージャパンの代表取締役社長に、2026年2月1日付で就任した挽野元氏が、神奈川県横浜市の同社本社で初めて記者会見を行い、今後の方針について言及するとともに、業務用製品に関する2026年の事業戦略について説明した。ケルヒャージャパン 代表取締役社長の挽野元氏ケルヒャージャパンの挽野社長は、「私は、アルフレッド・ケルヒャーと、イレーネ・ケルヒャーの2人の創業者の言葉に共感して、ケルヒャージャパンへの入社を