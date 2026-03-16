お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優が、１６日までに更新されたタレントの杉浦太陽のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。妻の南明奈と交際中に、怒られたことを明かした。濱口と南は、交際をはじめた際、マネージャーに報告するか隠すかを話し合ったという。すると「明菜が『もう明日マネージャーさんに言う。隠さない』って。（デートする時も）『バレたらバレたでいいんじゃない？』」と、報告したそうだ。それから堂々と交際。