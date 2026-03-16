ボーイズグループWINNERのカン・スンユンが、初のソロコンサートツアーを成功裏に終えた。カン・スンユンは、3月14日に大阪、15日に東京で「2025-26 KANG SEUNG YOON : PASSAGE #2 CONCERT TOUR」を開催した。【写真】BTS・JINとWINNERカン・スンユン、肩組み笑顔本公演は、昨年12月の釜山公演を皮切りに、⼤邱、⼤田、光州、ソウルを巡ったツアーのフィナーレであり、日本で開催する初のソロコンサートということもあ