お笑いコンビ「ジャングルポケット」のおたけ（43）が16日までに自身のXを更新。東京・月島にある実家のもんじゃ焼き店「竹の子」の従業員を募集したものの、心ないコメントが多く届いたことを明かした。実家のもんじゃ屋を母から引き継ぎ、23年から2代目店主として店に立っている、おたけ。15日にXで「従業員不足で明日の昼営業出来ない状態です！これは問題です。誰か興味ある方いませんか？一緒に働いてくれる仲間募集して