16日、参議院予算委員会において、イラン情勢と日本の国益について議論がなされた。【映像】ヤジ→2人が笑顔になった瞬間（実際の様子）広田一議員は「総理、法の支配をこれからも守っていく、これは日本の国益なんでしょうか？」と質問。これに高市総理は「高市内閣の外交の柱はFOIP（自由で開かれたインド太平洋）でございます。これは自由・民主主義・法の支配を柱として、できるだけ同志国を広げていく取り組みでござい