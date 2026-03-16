「ＷＢＣ・準決勝、米国代表−ドミニカ共和国代表」（１５日、マイアミ）米国代表が三回にジャッジの好送球でピンチを防いだ。ドミニカ共和国代表のタティスも三塁へヘッドスライディングを見せる中、至高のプレーにスタンドが沸き返った。三回２死一塁、マルテが右前にはじき返した。痛烈な打球だったが、タティスは一気に三塁を目指した。ボールを捕球したジャッジは冷静にステップを踏んで三塁へ矢のようなダイレクト送球