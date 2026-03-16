「娘が帰ってしまって ご飯が喉を通らない程辛いひまちゃん。相当ショックらしい。」【写真】ショックでご飯も食べられない柴犬さんそんな投稿がXで注目を集めた。投稿したのは、柴犬のひまわりちゃん（9歳）と暮らす飼い主の柴桜 三朗太さん（@sabuchan105）だ。動画には、しょんぼりと伏せるひまちゃんの横で、猫のチビオカピくん（男の子）がカリカリとご飯を食べる様子が映っている。悲しみに暮れる柴犬と、マイペースな猫…そ