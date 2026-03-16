新婚生活のスタートと共に訪れた、かけがえのない出会い。悲しい別れを乗り越えた先に待っていたのは、想像を超えるほど勇敢で甘えん坊な「茶トラの子猫」でした。 Xユーザー・茶々のちニャンキー時々ガブ男（猫垢）さん（@chachacat9）と、愛猫「茶々」くんが紡ぐ出会いの軌跡とは。【写真】初日でこの余裕…子猫が洗濯物の上でスヤァ大きな犬にも物怖じしない勇敢な子猫2020年6月、ある神社で子猫が発見され、保護団体によって保