謎の「ちょうちょマーク」どんな意味？日常的にクルマを運転していると、街中でさまざまなマークを貼り付けた車両を見かけます。免許取得後1年未満のドライバーがつける「初心者マーク（若葉マーク）」や、70歳以上のドライバーが対象となる「高齢運転者マーク（もみじ・四つ葉マーク）」は多くの人が理解しているマークでしょう。【画像】「ええぇぇ…！」これが「うっかり違反となる行為」です！（28枚）しかし、緑色の丸