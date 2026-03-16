Image: Gizmodo US この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。 2019年3月26日、「で、Googleの新ゲームサービス『Stadia』にいくら払う？」という掲載しました。当時は「ハードウェアの概念が変わるのでは！」という高揚感に包まれていて、同サービスがゲーム