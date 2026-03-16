田中碧が所属するイングランドの古豪リーズは、プレミアリーグ残り10試合を切って、降格圏に３ポイント差という状況だ。まずは１部残留を確実にしようと意気込んでいる。一方で、クラブは将来的なことにも目を向けなければならない。夏のマーケットに向け、ファンは補強を期待する。今季の戦いが示すように、プレミアリーグで戦っていくのは大変なことだからだ。そのなかで残留を果たし、さらに浮上していくには、戦力アップが