オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、２大会ぶり３度目の優勝を目ざす日本女子代表は、順調な戦いぶりで４強に駒を進めた。グループステージは３戦全勝。現地３月15日に行なわれた準々決勝のフィリピン戦は７−０の完勝を収める。ここまでの４試合で計24得点、失点はゼロだ。圧倒的な攻撃力を見せるなか、フィリピン戦で今大会初出場を果たしたのが、松窪真心だ。ベンチスタートで57分に途中出場し、３点リードで迎