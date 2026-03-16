西武は16日、プロ4年目の山田陽翔投手（21）が9日に神奈川県内の病院で「右肘関節鏡視下クリーニング術」を受けたと発表した。球団によると実戦復帰までは4カ月を要する見込みだといい、前半戦の出場は絶望的となった。山田は近江高から22年ドラフト5位で入団。プロ3年目の25年4月の楽天戦で4番手として1軍で初登板すると、15試合連続無失点を記録するなど一気にブレーク。プロ4年目の今季は飛躍の1年と位置づけていただけに