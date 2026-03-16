世界最高峰の映画賞「第98回アカデミー賞」授賞式が現地時間3月15日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催され、映画『WEAPONS／ウェポンズ』での演技が評価された、俳優エイミー・マディガンが助演女優賞に輝いた。【動画】グラディスおばさんが登場する『WEAPONS／ウェポンズ』予告編日本では昨年10月に公開された同作は、ある夜、同じ時間に17人の小学生が一斉に自宅から姿を消すという不可解な事件を描く超常ホラー