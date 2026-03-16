演歌歌手岩佐美咲（31）が16日、都内で取材会を行い、新曲「合鍵」（2月4日発売）への手応えなどを語った。「今回も秋元康さんに作詞とプロデュースをしていただきました。歌っていてもすごく楽しい。歌の主人公は別れた恋人の合鍵を持っていますが、私が主人公の友だちなら『早く返しなさい』と言います」と苦笑い。多くの先輩たちから「良いよ」と声をかけてもらっている。「水森（かおり）先輩からは『今までで一番いいよ』と言