お笑いコンビ「FUJIWARA」藤本敏史（55）が16日までに自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。藤本は「場面で茅ヶ崎サザンビーチへ」とつづり、2人の娘に挟まれる親子3ショットを投稿した。藤本は元タレント・木下優樹菜さんと2010年に結婚。12、15年にそれぞれ長女と次女が誕生したが、19年12月に離婚した。