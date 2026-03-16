TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、同局系ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜午前10時）に生出演。番組の進行を担当するセント・フォース所属のフリーアナ中澤有美子（50）に絡む一幕があった。同時間帯では、ニッポン放送と文化放送がWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝の日本対ベネズエラ戦を生中継していた。安住アナは「WBCが行われているということで。ネット系のプラットフォーム企業が放映権、大