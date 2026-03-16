16日朝、熊本市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。火事があったのは、熊本市北区楠の萩尾和子さん（87）の住宅です。消防によりますと16日午前4時半すぎ、近くに住む人から「隣の家が燃えている」と通報がありました。消防車11台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが木造平屋の住宅1棟を全焼し、和室から性別不明の1人が遺体で見つかりました。近所の住民「ゆっくり寝ていたらパ