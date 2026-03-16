元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が15日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。夫婦の財布事情について語った。この日は夫婦で財布を分けるかについて議論。「ウチは財布は別で、でもスーパーとか…おむつだったりお洋服だったり、使っていいよっていうカードをいただいてます」と語り出した。「家族カード」があるといい「生活費は養ってもらってる状態」だと説明。「ただ、自分でご飯行くとか自分で好きなことを