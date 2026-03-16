【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（9〜15日）でイングランドは首位アーセナルがエバートンに2―0で勝って勝ち点を70に伸ばした。1試合消化が少ない2位マンチェスター・シティーはウェストハムと引き分けて9差に広がった。スペインは1位のバルセロナがセビリアに5―2で快勝し、勝ち点70とした。2位レアル・マドリードとは4差のまま。ドイツはトップのバイエルン・ミュンヘンがレーバークーゼンと1―1で引き分けて勝ち点6