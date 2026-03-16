お笑いコンビ、ハイヒールリンゴ（64）が16日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。イラン攻撃をめぐりトランプ米大統領が14日、自身のSNSでホルムズ海峡の安全確保を目的に、日本など複数の国を名指ししながら艦船派遣への期待を表明したことに反発した。リンゴは「これ、おかしくないですか？自分らが始めておいて、派遣するよう呼びかけが『すべきだ』って。『助けてく